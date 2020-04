Calciomercato, la Juventus prova lo 'scippo' Lihadji

CALCIOMERCATO JUVENTUS LIHADJI / Occhio a Isaac Lihadji. Attaccante esterno, classe 2002, ennesimo gioiello francese in rampa di lancio, è pronto a lasciare il Marsiglia in scadenza di contratto e sembrava tutto fatto per il passaggio al Lille a parametro zero. Sembrava.

Perché secondo quanto riferisce il quotidiano transalpino 'L'Equipe', il Lille che avrebbe dovuto formalizzare l'accordo a luglio versando anche un indennizzo di 300mila euro, a causa della crisi post-Coronavirus starebbe valutando un dietrofront annullando l'acquisto. In questa fase di standby, dunque, secondo lo stesso quotidiano si sarebbe inserita lache, però, deve vedersela anche col. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!