CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWCASTLE HIGUAIN / In Inghilterra ormai non si parla di altro. L'imminente passaggio di proprietà del Newcastle ha generato una ridda di indiscrezioni e notizie in merito al rafforzamento della rosa in vista della prossima stagione.

Il piano degli arabi è alquanto ambizioso e, oltre ad affidarsi ad un manager di livello internazionale, i due candidati preferiti sono, la nuova presidenza è pronta ad investire pesantemente anche sul calciomercato sono solamente alcuni dei nomi accostati ai Magpies che hanno inserito tra le proprie priorità di mercato anche il reperimento di un bomber di consumata esperienza internazionale.

Calciomercato Juventus, Higuain nella lista di Pochettino

Una ricerca che potrebbe coinvolgere anche la Juventus. Nel caso in cui sulla panchina del Newcastle dovsse sedersi l'ex manager del Tottenham, infatti, uno dei nomi in cima alla lista della spesa sarebbe quello di Gonzalo Higuain. In scadenza a giugno 2021, l'attaccante argentino sembra ormai destinato a lasciare Torino la prossima estate, con i bianconeri che devono incassare minimo 18 milioni di euro per non far registrare minusvalenze. Paratci e il suo staff, d'altro canto, già da tempo stanno setacciando il mercato alla ricerca di un nuovo numero nove, con Icardi che non è sicuramente l'unico nome nella lista.

