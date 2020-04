Coronavirus, donazione di tamponi dai club di Serie A

CORONAVIRUS TAMPONI SERIE A / Nel corso dell'incontro svolto ieri tra tutte le componenti del mondo del calcio, con il ministro dello sport Spadafora, per definire la possibile ripartenza del campionato, emersa anche un'iniziativa da parte dei club di Serie A.

Il presidente della, Gabriele, come riportato dal 'Corriere dello Sport' ha illustrato la volontà delle squadre di procedere in proprio all'acquisto dei tamponi, qualora il governo non li mettesse a disposizione, ma non solo: verrebbero comprati mille tamponi, pagandonee lasciando gli altri a disposizione dei cittadini. In serata, è trapelata l'intenzione di innalzare la quota addirittura fino a

