Calciomercato, mossa Inter per Lautaro Martinez: la proposta in 'smart working'

CALCIOMERCATO INTER LAUTARO MARTINEZ / Nuovo capitolo della telenovela Lautaro Martinez che si preannuncia ancora molto lunga. Il Barcellona sa che non sarà semplice strappare l'argentino all'Inter e per questo valuta anche alternative al 'Toro', come il tedesco Werner di cui si è tornato a parlare nelle ultime ore. Ma il pressing blaugrana non si è placata e anzi continua senza sosta.

Novità importanti arrivano infatti dalla Catalogna dove il quotidiano 'Sport' nella sua edizione di oggi scrive che dopo una prima offerta caduta nel vuoto, il presidente Steven Zhang in via telematica in questi giorni ha presentato a Lautaro Martinez ed il suo entourage una nuova proposta di rinnovo. Sul tavolo, si legge, un ingaggio raddoppiatto rispetto agli attuali 2 milioni più bonus (circa), ma soprattutto l'obiettivo di rimuovere quella clausola da 111 milioni di euro che improvvisamente, temono in Viale della Liberazione, è diventata anche troppo alla portata per un giocatore del calibro di Lautaro. Si attende la risposta dell'argentino, anche se da Barcellona fanno sapere che sono pronti a offrire molto, molto di più. E non mollano.