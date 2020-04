CALCIOMERCATO JUVENTUS MILIK / Prende quota la pista Milik in casa Juventus per l'attacco di Maurizio Sarri. Il polacco è un profilo che piace alla dirigenza e al tecnico, anche per l'ex Ajax resta assolutamente in piedi l'ipotesi di un rinnovo del contratto (in scadenza nel 2021) con il Napoli come spiegato dal suo agente ai microfoni di Calciomercato.it.

Non sarà comunque facile per la Juve intavolare una trattativa con il Napoli, con il patron De Laurentiis che cederebbe il centravanti classe '94 soltanto a fronte di un assegno da 40-50 milioni di euro in conguaglio come scrive 'Tuttosport'.

Juventus, non solo Milik: lo scenario su Icardi e Gabriel Jesus

Niente scambio o contropartite, con la dirigenza della Continassa invece che punterebbe ad inserire qualche elemento (, Romero o Rugani) nell'affare con i partenopei.

Oltre a Milik, sono sempre vive ovviamente le piste che portano ad Icardi e Gabriel Jesus. La situazione per l'argentino resta intricata, con la Juventus che avrebbe le carte giuste per trattare con il PSG in caso di riscatto dall'Inter del giocatore da parte dei parigini. Pjanic, Alex Sandro, De Sciglio e Douglas Costa le contropartite per arrivare ad Icardi, mentre per il brasiliano del Manchester City non sarà facile convincere Guardiola a privarsene, con l'allenatore spagnolo che punterebbe Douglas Costa e Dybala in caso di cessione del nazionale verdeoro.

