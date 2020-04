CALCIOMERCATO JUVE BAYERN FERRAN / Complice il mancato rinnovo con il Valencia e una scadenza contrattuale fissata a giugno 2021, il nome di Ferran Torres resta uno dei più chiacchierati in sede di calciomercato.

Come è noto, il talento offensivo è un obiettivo concreto dellache, tuttavia, deve fronteggiare una concorrenza molto agguerrita, rappresentata dae non solo. Secondo 'golsmedia.com', infatti, la migliore offerta pervenuta sulla scrivania degli agenti del ventenne sarebbe infatti quella del. Il club bavarese, offrendo più di 3 milioni di euro allo spagnolo, avrebbe così sorpassato tutte le altre pretendenti, almeno per quanto riguarda le trattative con il calciatore.