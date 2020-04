CALCIOMERCATO JUVENTUS PJANIC POGBA / Una cosa è certa: la Juventus del prossimo anno potrebbe vedere la propria metà campo con molte facce nuove rispetto alla rosa attuale. In attesa di capire quel che accadrà con il campionato attualmente sospeso, le partite fin qui disputate hanno mostrato alcune lacune nel centrocampo bianconero, soprattutto in relazione al tipo di gioco cercato da Sarri. Una costatazione che, unita alla possibilità di offerte importanti, potrebbe spingere Paratici a prendere in considerazione anche addii eccellenti e altrettanto eccellenti arrivi: nel calciomercato Juventus il centrocampo potrebbe essere il reparto più rivoluzionato, dall'addio di Pjanic al ritorno del solito Pogba, passando per Camavinga, Jorginho e Allan, facciamo il punto sulla mediana bianconera. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Calciomercato Juventus, tesoretto cessioni: Pjanic in bilico

La prima cosa da capire per la dirigenza juventina è da chi ripartire e quali occasioni in uscita ci saranno: ad esempio, tra i calciatori che piacciono di più in Europa c'è sicuramente Miralem Pjanic. Il bosniaco è stato il centrocampista più utilizzato da Sarri fino allo scorso 8 marzo, ma dopo una buona partenza le sue prestazioni sono andate calando mentre sono aumentati i dubbi sulla reale adattabilità del bosniaco al ruolo di regista nello scacchiere tattico del tecnico di Figline. Dovesse arrivare una offerta importante per l'ex Roma la cessione non sarebbe da escludere. Un po' il ragionamento che può essere esteso anche a Bentancur: l'uruguaiano ha dimostrato di potersela cavare anche da play ma questo ha ingolosito diversi club, spagnoli soprattutto. Un'offerta da capogiro potrebbe far riflettere Paratici anche se l'ex Boca Juniors per età e caratteristiche è uno dei giocatori sul quale costruire il progetto futuro. Progetto che potrebbe non contemplare anche Matuidi nonostante il prolungamento del contratto, così come dubbi esistono su Ramsey e Rabiot: entrambi arrivati a parametro zero, non hanno inciso più di tanto e un'eventuale plusvalenza potrebbe ingolosire la Juventus.

Infine, da valutare anche la posizione di

Calciomercato Juventus, il ritorno di Pogba e gli ex di Sarri: acquisti a centrocampo

Uscite che preannunciano operazioni, anche importanti, in estate: Paul Pogba è ormai un nome fisso tra gli obiettivi del calciomercato e lo sarà anche quest'estate. L'addio al Manchester United sembra scontato, così come la concorrenza del Real Madrid: con i 'Red Devils' occorre trovare la giusta intesa e non è escluso la possibilità di qualche scambio. Si è parlato, ad esempio, di Douglas Costa, ma tra i bianconeri non mancano i calciatori che potrebbero interessare gli inglesi. Sempre in Premier gioca Jorginho, un altro dei calciatori accostati con insistenza alla Juventus, soprattutto per la presenza di Sarri: come svelato dal suo agente in esclusiva a Calciomercato.it, per l'italo-brasiliano si parla di rinnovo con il Chelsea e un trasferimento non sembra essere in programma. Altro nome legato al tecnico di Figline è quello di Allan: in questo caso l'addio al Napoli è più che probabile e un interessamento bianconero aprirebbe le porte ad un affare sull'asse Napoli-Torino. In entrata potrebbero arrivare anche talenti in erba: è il caso di Eduardo Camavinga, 18enne stellina del Rennes, già corteggiato da mezza Europa. Per lui il club francese chiede ben 50 milioni di euro ma per età e qualità la spesa potrebbe essere ben ripagata. Altro giovane (23 anni) ma già con grande esperienza alle spalle è van de Beek: altro gioiello di casa Ajax, per lui la sfida è con il solito Real Madrid. Dalla linea verde all'usato sicuro: Ivan Rakitic è un altro di quei nomi che viene accostato con insistenza alla Juve e ora che il suo addio al Barcellona appare scontato, il ritorno di fiamma non è da escludere.

