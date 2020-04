SERIE A CARMINATI / Non sappiamo ancora quando inizierà e come sarà strutturata la Serie A post-Coronavirus, ma di certo c'è che non si potrà immaginare di tornare da subito ai ritmi pre-emergenza. Anzi, dietro l'angolo il rischio infortuni è altissimo.

Ne parla ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' lo storico preparatore Ivan, ora allo Zenit, che avverte: "Si rischieranno tanti infortuni".

"Occhio agli infortuni, soprattutto se per esigenze di tv si tornerà alle partite dopo tre settimane di allenamento - spiega dunque Carminati -. Mi sembra utile, quindi, l'idea dei cinque cambi a gara. Che tipo di infortuni? Muscolari in primis. Il vantaggio è che si va verso l’estate: il caldo è più favorevole del freddo".