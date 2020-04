CALCIOMERCATO JUVENTUS DYBALA GUARDIOLA / La Juventusè intenzionata a blindare Paulo Dybala con il rinnovo di contratto.

Il numero dieci è tornato in questa stagione a fare la differenza sotto la guida di Maurizio, decisivo sia in zona realizzativa che in termini di assist come dimostra anche l'ultima prodezza prima dello stop per ilcontro l

La dirigenza della Continassa vorrebbe blindare oltre il 2022 l'argentino, anche se per il momento non sono stati registrati passi concreti tra le parti per allungare il matrimonio del giocatore con la 'Vecchia Signora'. Dybala la scorsa estate fu ad un passo dal Manchester United, con la Juve adesso che punterebbe anche per il futuro a lungo termine sull'ex Palermo.

Juventus, affare Gabriel Jesus: Guardiola punta Dybala

Nonostante questo, non si spengono i rumors di mercato sul conto del nazionale albiceleste. Dybala è un pupillo di Pep Guardiola, che potrebbe puntare sulla 'Joya' in caso di rivoluzione nell'attacco del Manchester City. Come scrive 'Tuttosport', la Juventus per per il reparto offensivo segue con interesse gli scenari per Gabriel Jesus, elemento del quale il tecnico spagnolo non vorrebbe privarsi. I bianconeri e il City, come accaduto l'ultima estate con Cancelo e Danilo, possono trovare l'incastro giusto attraverso un nuovo scambio, con Guardiola che per sacrificare il talento brasiliano potrebbe chiedere il cartellino di Douglas Costa o appunto Dybala.