Calciomercato Inter, il Barcellona studia l'alternativa a Lautaro Martinez

CALCIOMERCATO INTER LAUTARO MARTINEZ / Inter e Barcellona sembrano avere strategie abbastanza simili sul tema attaccanti in vista del prossimo calciomercato. Per entrambe la priorità è Lautaro Martinez, con i nerazzurri che vogliono tenerlo ed i blaugrana che invece farebbero carte false pur di averlo.

Chi non la spunterà sull'argentino, però, è pronto a virare su un piano B che poi tanto B non è. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Perché dopo le voci sull'Inter, che lo ha messo nel mirino in caso di partenza del 'Toro', Timo Werner diventa un profilo concreto anche per lo stesso Barça. Lo riferisce 'Mundo Deportivo' secondo cui il blaugrana cercherà di arrivare a Lautaro Martinez, ma se non dovesse riuscirci virerebbe con decisione sul tedesco dell'RB Lipsia.

Inter, botta e risposta con Cassano: Vieri 'annuncia' il futuro di Lautaro Martinez