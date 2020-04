CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER POGBA / Anche l'Inter si scrive alla corsa per Paul Pogba. Dove potrebbe inscenarsi l'ennesimo duello di mercato con la Juventus. Il ritorno a Torino del francese è il sogno di mercato della dirigenza della Continassa, che adesso dovrà fare i conti anche con il club nerazzurro oltre a Real Madrid e PSG.

Il riavvicinamento di Marotta a Raiola per l'affare Kean avrebbe aperto anche uno spiraglio per Pogba come riporta il quotidiano 'Tuttosport'.

Calciomercato, affare Pogba: l'Inter sfida la Juventus

L'Inter punterebbe anche sull'asse con il, che tra la finestra di agosto e quella di gennaio ha portato a Milano, Sanchez e Young. Pogba è esploso a Torino con Antonio Conte in panchina, con il tecnico leccese che farebbe carte false per riaverlo alle proprie dipendenze.

L'ostacolo al colpo Pogba potrebbe essere l'ingaggio del giocatore (intorno ai 17 milioni), anche se Marotta così come Paratici potrebbero sfruttare il decreto crescita sui lavoratori stranieri che arrivano in Italia. La Juventus dal canto suo potrebbe inserire delle contropartite nell'affare gradite allo United come Rabiot e Ramsey, mentre sarebbe da escludere una nuova trattativa per Dybala, già ad un passo dai 'Red Devils' l'ultima estate.