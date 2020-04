CORONAVIRUS IMMUNOLOGO LE FOCHE / Il vaccino non sarà così indispensabile e presto potremo tornare ad uscire. È la posizione del professore di immunologia Francesco Le Foche, che in un'intervista a 'Rai Radio2' fa il punto sul Coronavirus con grande ottimismo: "Questo virus, come gli altri coronavirus che ci abbiamo già conosciuto in passato, tende a spegnersi da solo.

Nell'ambiente scientifico è risaputo che questi tipi di virus tendono a dare pandemie per poi piano piano spegnersi. Il contagio si è già riodotto molto, poi il virus perderà forza".

Sulle tempistiche, dunque, il primario di immuno-infettivologia al day hospital del Policlinico Umberto I di Roma aggiunge: "Il ritorno alla vita normale non è da considerarsi così lontano. Attendiamo le prossime due settimane, se le cose continueranno ad andare in questo modo entro le prime due settimane di maggio potremo uscire. Vacanze? Non credo fuori dall'Italia, ma in Italia penso che potremo andarci".