DIRETTA EMERGENZA CORONAVIRUS / L'Italia guarda alla 'Fase 2' della lotta al Coronavirus, quella della convivenza con il virus stesso. Il Governo è al lavoro sull'allentamento delle restrizioni che dal 4 maggio dovrebbero far tornare al lavoro circa 2,7 milioni di persone. La ripartenza consentirà spostamenti anche fuori dal comune di residenza, ma non da una regione ad un'altra. Per il calcio, invece, si attende l'incontro del Comitato Uefa che tirerà le somme sulle date del finale di stagione: clicca qui per ulteriori aggiornamenti. Calciomercato.it segue in diretta gli aggiornamenti sul virus che sta flagellando l'Italia e il mondo.

21.40 - Il premier olandese, Mark Rutte, ha parlato ad un gruppo di media internazionali affermando: "Se le tensioni con l'Italia ci sono mai state, cosa di cui non sono sicuro, ora non ce ne sono più. Abbiamo un buon rapporto".

20.50 - Il presidente del Consiglio, Conte con un messaggio apparso sulla sua pagina Facebook ha fatto il punto della situazione: "Progressi impensabili. Italia in prima fila su Recovery Fund".

19.45 - La Figc è pronta a deliberare la proroga della fine stagione al 2 agosto

19.05 - Il presidente del Brescia Massimo Cellino ha parlato a 'Radio Sportiva' tornando ad attaccare la Lega Serie A

18.40 - Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità e membro del Comitato tecnico scientifico, fa il punto sulla fase di sviluppo del vaccino anti coronavirus. Poi il commento sul pallone come possibile veicolo di diffusione

18.25 - Malagò avvisa: "Non c'è la certezza che la Serie A, se riprende, possa anche terminare"

18.10 - Il Bollettino della Protezione Civile: 464 deceduti, 2.646 contagiati e 3.033 guariti.

17.55 - In Lombardia, dall’inizio dell’epidemia, 70.165 persone sono risultate positive al Sars-CoV-2 (1.073 in più rispetto a ieri, quando i casi positivi segnalati erano 69.092 e l’aumento sul giorno precedente era stato di 1.161). I dati sono stati forniti dalla Regione Lombardia. Di queste, sono decedute 12.940 persone (+ 200 rispetto a ieri, quando l’aumento rispetto al giorno prima era stato +161) e ne sono guarite e dimesse 44.220(+1.400).

I ricoveri in ospedale sono 9.192 rispetto ai 9.692 di ieri (- 500 ), quelli in terapia intensiva 790 (un calo di 27 ricoveri rispetto a ieri).

17.40 - La dirigenza della Sampdoria annuncia che tutti i giocatori, risultati positivi nelle scorse settimane, sono guariti dal Covid-19

17.00 - L'ONU lancia l'allarme: "In Africa possibili 3 milioni di morte"

16.30 -Il commento del presidente della Juventus Agnelli sugli aiuti della UEFA ai club

16.25 - Uefa, le linee guida: "In coppa per meriti sportivi" | Il comunicato UFFICIALE

14.35 - OMS: "Metà dei decessi in Europa è avvenuto nelle case di riposo. Il quadro su queste strutture è profondamente preoccupante". Il direttore regionale dell'OMS Europa, Hans Kluge: "Ripensare il modo in cui operano".

14.20 - Il presidente del Cosenza Guarascio sulla ripresa della Serie B: "Il campionato non può ripartire". L'intervista completa.

14.00 - Cosimo Sibilia, presidente della Lega Dilettanti, avverte: "Ripartenza impossibile con il protocollo della Serie A"

13.30 - La UEFA fissa la deadline per la chiusura dei campionati al 3 agosto, allo studio le linee guida per lo stop dei campionati

13.25 - 115 i pazienti Covid-19 allo Spallanzani di Roma, secondo il bollettino medico diramato dall'Istituto. Previste ulteriori dimissioni di pazienti in giornata.

12.15 - La Serie A scende in campo, i club acquisteranno tamponi per sé e per i cittadini: la proposta della Figc

10.30 - L'avvertimento della fondazione GIMBE: "I numeri dicono che per la Fase 2 serve molta prudenza".

9.50 - David Sassoli, presidente della Commissione europea, al 'Corriere della Sera': "Gli aiuti arriveranno, ma l'Italia sappia spenderli".

9.15 - L'allarme del preparatore atletico Ivan Carminati sul ritorno in campo nel calcio: "Si rischieranno tanti infortuni".

8.45 - L'immunologo Le Foche è ottimista sul Coronavirus: "Si spegnerà da solo. A maggio usciremo e poi si potranno fare vacanze in Italia".

8.10 - Nella 'Fase 2', a metà maggio potrebbero riaprirsi negozi al dettaglio, poi bar e ristoranti.

7.55 - Grande attesa oggi per il Consiglio europeo con 27 leader europei in collegamento. Sul tavolo il fondo per la ripresa, ma non si prevedono accordi.

7.35 - Notizie incoraggianti dalla Cina dove per l'ottavo giorno consecutivo non si sono registrati nuovi morti per Coronavirus.