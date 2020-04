CALCIOMERCATO INTER LAUTARO MARTINEZ CASSANO VIERI / Tra battute, scherzi e ricordi, c'è spazio anche per parlare di attualità e di calciomercato durante la diretta Instagram di Bobo Vieri con Antonio Cassano. I due ex attaccanti, durante l'ultima chiacchierata social, si sono soffermati anche sul tema caldo del momento, ovvero le voci sempre più insistenti sul pressing del Barcellona nei confronti di Lautaro Martinez. Parte 'Fantantonio', che da aspirante direttore sportivo ha pochi dubbi: "Se fossi nell'Inter lo venderei. L'hanno pagato 20 milioni, è giovane e può crescere sicuramente, ha grandi prospettive però le cifre che si leggono… 120 milioni. Prendi soldi importanti poi prendi Arthur, uno tra Lenglet e Umtiti, un centrale di sinistra che all'Inter manca. Io lo farei. Prenderei 70-80, mi farei dare Arthur poi andrei a prendere Cavani a zero e uno tra Umtiti e Lenglet. Conte vuol vincere subito, Cavani è pronto per vincere subito. Lautaro può darsi che l’anno prossimo ti fa una grande stagione, così come ti può fare la stagione meno buona.

Vieri, però, incalza: "Quello che penso io: secondo me lui vuole rimanere all'Inter e sta bene all'Inter. L'Inter sta costruendo e quindi, vediamo se riprende il campionato o no, comunque dal prossimo anno l'Inter è lì per vincere lo scudetto. Quindi secondo me rimane lì perché lui vuole rimanere. Secondo me. E comunque andare a Barcellona non è facile...". Aggiunge allora Cassano: "Io lo vedo più un giocatore da Inghilterra. Alla Aguero, alla Tevez che in Premier hanno fatto bene. In Spagna vai lì, gioca Suarez centravanti, Messi dove gli pare. Lui? Gioca quando Suarez non ne ha voglia? Anche a sinistra, hanno preso Griezmann per fare un grade tridente poi si deve adattare. All'Inter può fare molto bene e crescere, però per i soldi di cui si parla lo venderei".

