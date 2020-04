CALCIOMERCATO INTER NAPOLI KUMBULLA / Si profila una corsa a due tra Inter e Napoli per Marash Kumbulla, difensore classe 2000 tra le grandi rivelazioni della Serie A con il Verona di Juric. Stando a 'L'Arena', è un testa a testa tra nerazzurri e partenopei per il giovane albanese con cittadinanza italiana, con la Lazio ormai defilata.

Il Verona, dal canto suo, non fa sconti e detta le condizioni: serviranno almenodi euro per il cartellino di Kumbulla senza alcunatecnica sul piatto. Al momento, contatti e trattative sono però in stand-by e se ne riparlerà al termine dell'. Il duello tra Inter e Napoli è solo rimandato.

