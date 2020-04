Coronavirus, il governo accetta il protocollo della Liga: via ai test

CORONAVIRUS SPAGNA LIGA TEST / Il mondo del calcio è fermo per l'emergenza Coronavirus che sta colpendo il pianeta eppure qualcosa in Spagna sembra muoversi con un protocollo medico per dettare le linee guida per club e calciatori. Secondo quanto sottolineato da Toño García a 'El Larguero' il protocollo di ritorno della Liga è già stato accettato dal governo iberico nell'ottica di una ripresa delle attività. I delegati della Lega hanno infatti incontrato gli staff sanitari della prima e della seconda divisione per consolidare le indicazioni che verranno messe in atto a breve.

Semaforo verde inoltre dalla settimana prossima per iniziare test di massa al mondo del calcio iberico con calciatori, staff e medici. Inizialmente sono previsti circa 2.000 e si svolgeranno nelle cittàdi ogni club, dove viaggeranno i lavoratori 'SYNLAB'. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Coronavirus, Galliani lancia l'allarme: "Top club europei a rischio bancarotta"

Coronavirus, Berlusconi sul calcio: "Meglio riparlarne dopo l'estate"