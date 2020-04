CALCIOMERCATO INTER CASSANO LAUTARO MARTINEZ BARCELLONA ARTHUR / Non è un mistero che il Barcellona sia seriamente interessato a Lautaro Martinez, così come anche la ferma volontà dell'Inter di non fare un passo indietro sulla clausola da 111 milioni presente nel contratto dell'attaccante argentino. Improvvisatosi dirigente nerazzurro, in un simpatico dialogo in diretta Instagram con Bobo Vieri, Antonio Cassano ha spiegato nei dettagli cosa farebbe in merito all'interesse del Barça per l'argentino: "Lo venderei, lo hanno pagato 20 milioni. È giovane e può crescere sicuramente però con le cifre che si leggono puoi prendere Arthur ed uno tra Lenglet e Umtitivisto che all'Inter manca il centrale di sinistra. Io lo farei. Prenderei 70/80 milioni dal Barça, mi farei dare Arthur ed uno tra i due centrali oltre a Cavani a parametro zero che è pronto per vincere subito, così come Conte. Lautaro può farti una grande stagione così come meno buona.

Infine Cassano conclude il discorsi ribadendo: "Lautaro è più da Inghilterra come Aguero e Tevez. In Spagna gioca Suarez centravanti e Messi dove gli pare. Anche Griezmann lo hanno preso per fare un grande tridente però si deve adattare ad un'altra situazione. All'Inter può crescere però si parla di tanti soldi".

