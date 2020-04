CORONAVIRUS GALLIANI / L'emergenza Coronavirus rischia di mettere in ginocchio molte società di calcio, top club europei compresi. È quanto sostenuto da Adriano Galliani, che a 'TeleLombardia' parla addirittura di rischio bancarotta se non si dovesse portare a termine la stagione: "I conti così strasaltano per aria. Con l'indebitamento dei club e la perdita dei ricavi delle televisioni la situazione è potenzialmente drammatica. Non è solo l'ultima rata dei diritti TV a mancare: mancano i ricavi da stadio, i 400 milioni che la UEFA deve ancora distribuire per le coppe europee.

I top club europei rischiano la bancarotta, il taglio degli

Chiusura sul suo Monza: "Non vogliamo la promozione a tavolino. Un bel giorno si tornerà a giocare e si dovrà riprendere esattamente da dove abbiamo finito. In Serie C non abbiamo fretta: non abbiamo tanti giocatori in Nazionale e non abbiamo il problema delle coppe europee".

