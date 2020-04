CORONAVIRUS PREMIER LEAGUE KLOPP / "Sappiamo quello che vogliamo, ovvero che tutti siano al sicuro e in salute. Non possiamo forzare per tornare in campo e non lo faremo". In un'intervista rilasciata a 'Sky Sports' UK, Jurgen Klopp si è espresso così sulla possibile ripresa della Premier League. Nonostante la situazione di classifica del suo Liverpool, che ha già le mani sul titolo, l'allenatore tedesco non intende forzare i tempi per il ritorno in campo: "In Germania sono abbastanza ottimisti di poter ricominciare a metà maggio, vedremo come andrà.

Quando sarà possibile ricominciare gli allenamenti, lo faremo. Non so quando sarà possibile riprendere, dobbiamo aspettare l'ok del, ma non possiamo forzare le cose anche se il calcio può dare una mano a risollevare l'umore, a distrarre. A un certo punto ricominceremo ad allenarci, ma non so ancora quando". Nel frattempo, il campionato delle Isole Faer Oer sarà il primo a ripartire . Si attendono ora le decisioni dei principali governi e federazioni europee.

