Coronavirus, Berlusconi sul calcio: "Meglio riparlarne dopo l'estate"

CORONAVIRUS BERLUSCONI RIPARTENZA / Tutti fermi per l'emergenza Coronavirus. Il calcio intanto inizia a lavorare su come e quando ripartire, qualora ce ne fosse la reale occasione.

Intanto proprio sull'argomento è intervenuto anche Silvio, patron del, che a 'Porta a Porta' è stato categorico: "Sono un uomo di sport e quindi non sarò io a sottovalutare il valore del calcio, però adesso mi sento di dire che calcio non è un'urgenza. Meglio riparlarne dopo l'estate. Non credo che riaprire il campionato sia una soluzione, - ha aggiunto l'ex presidente del Milan - giocare a porte chiuse è triste e comunque c'è il contatto fisico dei giocatori". Un punto di vista chiaro quello di Berlusconi sulla possibilità di ricominciare in tempi brevi. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Coronavirus, UFFICIALE: riparte il primo campionato | La data

Coronavirus, ripartenza sport | Il messaggio del Ministro Spadafora