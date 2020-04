Calciomercato Inter, senti Vertonghen: "Voglio giocare in una squadra ambiziosa"

CALCIOMERCATO INTER VERTONGHEN TOTTENHAM / Jan Vertonghen è in scadenza di contratto con il Tottenham ed è alla ricerca di una nuova avventura che potrebbe anche essere lontano dalla Premier League. L'esperto centrale belga è osservato anche in Italia dall'Inter del connazionale Lukaku, che valuta attentamente la situazione. Intanto lo stesso Vertonghen è uscito allo scoperto intervenendo ai microfoni di 'Play Sports Kot' delineando l'identikit del suo club ideale: "Voglio firmare con il club che sarà giusto per me. Potrebbe essere il Tottenham o un altro. Ma deve essere una squadra ambiziosa.

Voglio giocare in Europa poiché la Nazionale è importante per me”. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

