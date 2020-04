CALCIOMERCATO INTER ICARDI PSG TREZEGUET JUVENTUS / Sembra ancora lontana dalla sua conclusione la 'telenovela' sul futuro di Mauro Icardi. L'attaccante argentino è in bilico tra la permanenza al PSG - per la quale, come raccontato da Calciomercato.it, avrà l'ultima parola - e il ritorno in Serie A, con Juventus e Napoli in agguato. Al momento, insomma, l'unica certezza è che il centravanti non indosserà più la maglia dell'Inter.

Sulla questione si è espresso anche l'ex Juve David, che ha dichiarato a 'Le Parisien': "PSG? Se fossiriscatterei Icardi, per diversi motivi. Prima di tutto per la sua età: a 27 anni è ancora giovane. Ci sono pochissimi attaccanti in circolazione del suo livello, con determinate statistiche (20 gol in 31 gare, ndr) che si trovano sul mercato . Anche se ha giocato meno nelle gare prima dello stop per il, si è adattato al PSG e ha dimostrato le sue qualità. Icardi è sempre meglio averlo con te che contro di te. Capisco l'interesse della Juventus, non risale a ieri. Stiamo parlando di un marcatore unico, con un registro atipico e un'efficienza formidabile".

