Calciomercato Inter, Nainggolan 'avvisa' i nerazzurri

CALCIOMERCATO INTER NAINGGOLAN / "All'Inter non si è visto il miglior Nainggolan". A dirlo è proprio il centrocampista belga in una diretta Instagram col tennista di fede nerazzurra Fognini. "Speravo in una possibilità che non è arrivata - ha aggiunto il classe '88 ora al Cagliari in prestito - Mio ritorno? Vediamo, ho ancora due anni di contratto... L'Inter è cambiata tanto quest'anno, anche se a mio avviso potevo dire la mia.

Dentro allo spogliatoio non ho mai avuto problemi,è più matto di me ma lo nasconde bene (ride, ndr)".

Nainggolan ha concluso elogiando Lautaro Martinez: "Una bella scoperta. L'anno scorso ha trovato poco spazio perché aveva davanti Icardi, in questa stagione mi ha davvero impressionato. Ha fatto la differenza in Champions e con Lukaku, che è una bestia, forma una coppia perfetta".

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter, via libera Real: ecco il difensore