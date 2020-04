Emergenza coronavirus | 'Fase 2': spostamenti entro confini regionali

p>CORONAVIRUS FASE 2 SPOSTAMENTI REGIONI / Emergenza coronavirus , stando a 'La Repubblica' la cosiddetta 'Fase 2' prevederà una ripartenza con massima cautela. Il Governo dovrebbe dare il via a partire del, impedendo però gli spostamenti fuori i confini regionali. Come infatti detto oggi dal Comitato tecnico scientifico, previsto un allentamento delle misure restrittive ma non uno stravolgimento.