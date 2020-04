CALCIOMERCATO SASSUOLO SIVIGLIA BERARDI CARNEVALI / Un possibile futuro in Spagna per Domenico Berardi? Sembra di no. Almeno in base alle parole del direttore sportivo Giovanni Carnevali. Sull'attaccante italiano sembrava aver messo gli occhi il Siviglia, ma il dirigente del Sassuolo ha chiuso le porte ad un possibile addio.

Intervistato da 'Estadio Deportivo', Carnevali ha così parlato: "Berardi al Siviglia? Non è possibile", smentendo categoricamente il possibile approdo in Andalusia del giocatore calabrese. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

