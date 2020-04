Serie A, Toldo dice no alla ripartenza: "Contrario alla ripresa"

SERIE A TOLDO CORONAVIRUS / I 20 club di Serie A hanno votato ieri in maniera compatta per la ripartenza della Serie A: tutti d'accordo sul ricominciare il campionato sospeso a marzo, in attesa di capire quel che farà il Governo.

L'incontro con il ministro è stato interlocutorio e toccherà alla politica stabilire i prossimi passaggi, a partire dalla possibilità di tornare ad allenarsi.

Intanto c'è anche chi non ritiene opportunità ripartire se non a fine emergenza. Francesco Toldo, ex portiere di Fiorentina, Inter e della Nazionale, intervenuto a 'Sky Sport 24' ha spiegato il suo punto di vista: "I giocatori devono abituarsi all'idea di giocare negli stadi vuoti. A parte questo sono però contrario alla ripresa del campionato: la salute è la cosa più importante e il calcio viene dopo in questo momento. Ovviamente - continua l'ex calciatore - vanno tutelati gli investimenti economici delle società. Capisco che i campionati si debbano portare a termine ma rispettando tutte le norme di sicurezza".