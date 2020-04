CALCIOMERCATO TORINO LONGO / Nonostante le tre sconfitte in tre gare, Moreno Longo può essere riconfermato sulla panchina del Torino. Il tecnico granata ha come obiettivo quello di restare alla guida del club in cui è cresciuto: una conferma che potrebbe arrivare. Lo sottolinea 'Tuttosport'.

Il lavoro del tecnico sta convincendo dirigenti e giocatori e il presidentesta pensando di riconfermare l'allenatore almeno per un'altra stagione. L'obiettivo sarebbe quello di dare un forte segnale nel presente e in prospettiva futura. Tutte le news di calciomercato e non solo:

