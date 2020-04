CORONAVIRUS UEFA CHAMPIONS / Proseguono gli incontri dell'per Uefa decidere se, come e quando far ripartire campionato e coppe: in attesa del comitato esecutivo in programma domani, che dovrebbe decidere in maniera effettiva sulla ripartenza.

Oggi si è tenuto un vertice con i rappresentanti delle varie Leghe europee e i vertici dell', l'associazione dei club europei presieduta da Andrea: incontri, in videochiamata, dai quali è uscita l'ipotesi più probabile per la ripartenza. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

LEGGI ANCHE >>> Olanda, ESCLUSIVO Gouka: "Molti club non volevano giocare. Ora rischiano di scomparire"

Secondo quanto si legge su 'gazzetta.it', infatti, l'Uefa sarebbe pronta a dettare alcune linee guida per la riapertura del calcio: campionati da chiudere entro il 31 luglio, quindi spazio alle coppe con Champions ed Europa League da concludersi ad agosto. Al vaglio la possibilità di rivedere il format con i quarti di finale che potrebbero essere giocati in gara unica e non con andata e ritorno. Questa l'ipotesi prevalente ad un giorno dalla riunione che deciderà anche come comportarsi in caso di stop definitivo dei campionati, come accaduto in Belgio e Olanda: l'Uefa vuole anche in questo caso la maggior uniformità possibile.