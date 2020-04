CALCIOMERCATO INTER ARSENAL ATLETICO MADRID THOMAS PARTEY / Come colpo per il centrocampo l'Inter sta valutando tra i vari profili anche quello di Thomas Partey dell'Atletico Madrid.

Il centrocampista ghanese è legato ai 'Colchoneros' sino al 2023, ma la società iberica sta pensando ad un rinnovo contrattuale con estensione della clausola rescissoria che passerebbe da 50 a 100 milioni di euro . Tutte le news di calciomercato e non solo:

Il giocatore africano è finito però anche nel mirino dell'Arsenal. Il club inglese lo avrebbe messo in cima alla lista e a confermare l'interesse dei 'Gunners' è direttamente il padre del giocatore, che ha parlato a 'Tru FM'. "L'ho contattato subito dopo aver sentito questi rumors e mi ha confermato tutto quanto: ha detto che è vero. Sarei felice se andasse a giocare in Premier League e in un club importante come l'Arsenal. Dipenderà però tutto dalle offerte che riceverà l'Atletico".

