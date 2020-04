ATALANTA SPORTIELLO CORONAVIRUS / Niente guarigione per Marco Sportiello, portiere dell'Atalanta risultato positivo al coronavirus il 24 marzo scorso: l'estremo difensore si è sottoposto ad un mese di distanza al controllo per valutare lo stato di contagiosità.

Dopo il primo tampone di controllo risultato negativo, il secondo ha dato esito positivo, come si legge su 'gazzetta.it': il calciatore non è quindi ancora guarito e dovrà continuare con la quarantena iniziata ormai un mese fa. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, UFFICIALE Atalanta | Sportiello positivo!

Sportiello era in campo da titolare in Valencia-Atalanta, gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League: una partita in cui erano in campo anche alcuni giocatori del club spagnolo risultati poi positivi al Covid-19. Il 27enne risulta essere l'unico calciatore dell'Atalanta contagiato: per lui occorre attendere ancora prima di potersi considerare a tutti gli effetti guarito, anche se è attualmente in buone condizioni di salute.