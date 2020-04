CALCIOMERCATO MILAN REAL MADRID ZIDANE HERNANDEZ PSG / Se si dovesse fare un nome del miglior giocatore della stagione del Milan non ci sarebbero certamente dubbi. Le prestazioni di Theo Hernandez sono state una delle poche note positive per i tifosi rossoneri. Il terzino, arrivato per 20 milioni di euro, ha visto il suo valore crescere in maniera esponenziale. E le grandi prestazioni non sono passate certamente inosservate a tanti top club europei. Il Paris Saint-Germain ha messo nel mirino il terzino franco-spagnolo, così come Donnarumma e Bennacer e potrebbe lanciare l'assalto in estate.

Oltre al Psg ci sarebbe però anche un altro club interessato. Dalla Spagna si era già parlato di un possibile ritorno di fiamma del Real Madrid e la voce sembra trovare conferma. I francesi di 'Le 10 Sport' sottolineano come il club iberico stia pensando di riportare a Madrid il difensore classe 1997. Zidane sarebbe rimasto affascinato dalle prestazioni del giocatore francese con la maglia del Milan e starebbe pensando di riportarlo indietro. Il Real Madrid non ha però stipulato con il club rossonero alcuna possibile recompra, per cui dovrà sedersi al tavolo e trattare. La valutazione, al momento, è più del doppio rispetto ai 20 milioni versati in estate dal Milan.

