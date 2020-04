SERIE A LIPPI PLAYOFF CORONAVIRUS / Come e quando ripartire? Il calcio italiano non ha ancora una risposta e Marcello Lippi, commissario tecnico dell'Italia campione del mondo 2006 dice la sua intervistato da 'sportmediaset.it': "Secondo me va fatto di tutto per concludere la stagione, anche con sacrifici come giocare ad agosto o a porte chiuse. O anche ripartendo a settembre per poi iniziare la nuova stagione seguendo l'anno solare. Ma non sono favorevole ai playoff o ad assegnare lo scudetto a chi era in testa prima dello stop".

Emergenza coronavirus a parte, Lippi si sofferma sulla corsa scudetto in Serie A: "La Juventus resta comunque la favorita per lo scudetto, com'era ad inizio anno. Questo nonostante la Lazio stia facendo cose eccezionali ed ha forse il centrocampo più forte del campionato: in particolare mi piace Luis Alberto. Ne beneficia pure Immobile che ha sempre fatto gol ma quest'anno è fantastico". Possibilità anche per l'Inter: "Il gap con la Juventus è stato ridotto: se vincesse il recupero potrebbe ancora dire la sua".