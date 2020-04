Napoli, la mossa del Barcellona per Fabian Ruiz

CALCIOMERCATO NAPOLI FABIAN RUIZ BARCELLONA RAKITIC - Continua il duello tra Real Madrid e Barcellona per Fabian Ruiz. Nel frattempo, il Napoli continua a discutere con l'agente dello spagnolo per il prolungamento contrattuale, come rivelato a Calciomercato.it nei giorni scorsi.

E per battere la concorrenza dei rivali storici, i catalani potrebbero imbastire una trattativa con l'inserimento di un calciatore che pare essere finito nel mirino del club del presidente Aurelio. Si è parlato, infatti, di un possibile interesse per Ivan Rakitic e, secondo 'Don Diario', il Barça sarebbe pronto ad inserirlo nell'affare per portare in Catalogna Ruiz in vista della prossima stagione. Ovviamente, con conguaglio a favore della società italiana.