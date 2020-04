Calciomercato Milan, fissato il prezzo di Ajer

CALCIOMERCATO MILAN AJER PREZZO CONCORRENZA INGLESE / Kristoffer Ajer è tra i nomi finiti sul taccuino del Milan. Il difensore classe 1998, messosi in luce con la maglia del Celtic, è pronto a lasciare la Scozia per fare il definitivo salto di qualità.

Il centrale norvegese è ritenuto il profilo ideale per rafforzare il reparto difensivo ma portarlo in Italia non sarà per nulla facile per l'importante concorrenza che arriva soprattutto dall'Inghilterra.

Secondo quanto riportato dal 'Daily Star', il giocatore sarebbe finito nel mirino di Arsenal e Leicester. Il Celtic spera di poter aprire una vera e propria asta: il prezzo sarebbe già stato fissato attorno ai 28 milioni di euro.

