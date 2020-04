p>CORONAVIRUS GALLES RHYL FALLIMENTO / Prima società calcistica che annuncia il fallimento a causa della crisi economica dovuta al: arriva dalla prima conseguenza concreta della pandemia sul futuro del mondo del calcio. Ilha annunciato di aver avviato formalmente la messa in liquidazione della società: "La difficile decisione è stata presa dal Consiglio di amministrazione dopo aver considerato l'impatto finanziario della sospensione di tutte le attività calcistiche a causa del, la riluttanza del proprietario del terreno a considerare un lungo contratto di locazione o una vendita a condizioni di mercato e i costi fissi in corso senza prospettive di reddito". Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, CIES: "Crisi coronavirus? I grandi club cresceranno! Mbappe, 250 milioni"

Una scelta che deriva dalla presa d'atto che, anche se si dovesse tornare a giocare in questa stagione, per molto tempo le partite saranno a porte chiuse, eliminando quindi una delle fonti di guadagno del club. Nonostante il club abbiamo aumentato nell'ultimo anno le sue attività di sponsorizzazione e raccolta fondi, lo stop imposto dalla pandemia hanno conseguenze drammatiche sui conti della società: "Il Club ha anche discusso con la FA gallese riguardo alla disponibilità di un sostegno - si legge nel comunicato -. Benché solidale con la difficile situazione del Rhyl FC, la FA gallese ha dichiarato di non essere in grado di sostenere il club, considerato che molte altre società in tutto il Galles saranno costrette ad affrontare simili difficoltà finanziarie nei prossimi mesi".