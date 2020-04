Emergenza Coronavirus, Champions League senza VAR

CORONAVIRUS CHAMPIONS LEAGUE VAR NO / Champions League senza VAR.

Secondo quanto riporta in Francia 'RMCSport', giovedì ladovrebbe comunicare la rinuncia alla tecnologia per le ultime partite delle coppe europeo.

La decisione è ovviamente per tutelare la salute degli assistenti di gara, che al VAR non potrebbero rispettare le distanze sociali. Dovrebbe essere anche questa la linea in Serie A se si dovesse tornare a giocare.

