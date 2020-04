CALCIOMERCATO REAL MADRID MODRIC MARCELO / Ci sono i big come Bale, Marcelo e Modric, ma anche rincalzi che vedranno il loro spazio ultimamente ridotto: il prossimo calciomercato sarà quello dell'epurazione per il Real Madrid. Secondo quanto riferisce 'sport.es' ben 11 calciatori hanno già pronte le valigie per lasciare il 'Bernabeu': una squadra intera in vendita, dal portiere agli attaccanti. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Si parte con i pezzi da novanta come Gareth Bale, ormai lontano parente dell'attaccante acquistato per circa cento milioni di euro: infortuni, prestazioni sotto tono e polemiche lo hanno portato ai margini della rosa e la sua cessione estiva - offerte permettendo - è già scritta.

La sua come quella die Luka, altri due senatori dello spogliatoio blanco, ormai però avanti con gli anni: nella missione di ringiovanimento i loro nomi sono segnati tra quelli da cedere, come quello di

Valigie pronte anche per Mariano Diaz, Brahim Diaz e Lucas Vazquez. Tra quelli che saranno messi sul mercato c'è anche il rientrante Alvaro Odriozola che tornerà dal prestito al Bayern Monaco, e Areola che farà ritorno al Psg. E poi due acquisti recenti come Jovic e Militao: la loro occasione al Real non l'hanno sfruttata ed allora in estate ecco l'addio davanti ad una proposta convincente.