Bundesliga, si torna in campo: è tutto pronto

CALCIO GERMANIA CORONAVIRUS BUNDESLIGA / Mentre in Italia si continuare a discutere per cercare una soluzione per tornare in campo il prima possibile, in Germania è praticamente ormai tutto pronto.

Le squadre si stanno allenando da qualche giorno e la, con ogni probabilità, sarà il primo campionato a ripartire, il prossimo 9 maggio, come confermato da Der Spiegel.

Il noto magazine tedesco ha inoltre pubblicato il protocollo per la ripartenza: una serie di regole che serviranno a limitare il rischio contagio al coronavirus, giocando così in piena sicurezza. Il personale presente sul terreno di gioco sarà ridotto all'essenziale, scompariranno così mascotte e bambini. Niente foto di squadra e il numero di giornalisti e fotografi, chiamati a firmare un questionario, sarà ridotto.