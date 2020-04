NAPOLI KOULIBALY JUVENTUS / Indietro con la menta, il fotogramma che tutti i tifosi del Napoli ricordano: 22 aprile 2018 con una rete di Koulibaly al 90' gli azzurri espugnano l'Allianz Stadium e sembrano volare verso lo scudetto da strappare alla Juventus. Le cose nelle giornate successive andarono diversamente, con i partenopei che crollarono a Firenze e i bianconeri che vinsero un'altra volta il titolo, ma quel gol è rimasto nella storia del Napoli. Così Koulibaly ha voluto celebrarlo con una foto pubblicata su Instagram: "Ricordo ancora il rumore dell’impatto del pallone sulla mia fronte. Poi quell'attimo di silenzio.

E poi l'abbraccio di José (, ndr) e di tutti gli altri. Intanto, nella mia testa, rivivevo tutta la mia vita: attraverso la gioia di un popolo".

Messaggio accolto da centinaia di commenti da parte dei tifosi del Napoli: in molti lo ricordano come un gol asolutamente indimenticabile, ma c'è anche chi vede nel post un significato diverso. "Messaggio di addio? Kalidou non te ne andare..." scrive un tifoso