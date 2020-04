Calciomercato, parla Moggi: "Juventus, Milik e non Icardi. Maurito al Milan!"

CALCIOMERCATO JUVENTUS MILIK ICARDI / Arkadiusz Milik, come confessato dal suo agente a Calciomercato.it, sta trattando il rinnovo contrattuale col Napoli ma continua ad essere nel mirino della Juventus. L'ex dirigente bianconero Luciano Moggi, intervenuto ai microfoni di 'Canale 21', punta sull'ex Ajax per la Vecchia Signora, preferendolo a Icardi: "Non so la trattativa come andrà a finire, ma mi sento di escludere l'argentino. Se Higuain va in panchina spesso, immaginate Icardi: col sistema di Sarri non giocherebbe, la palla non la vedrebbe mai.

Sarebbe molto più idoneo per il Napoli, ma dicono che andrà al". Sul polacco ha aggiunto: "Milik è più adatto alla Juventus, che ha bisogno di un uomo che riempia l'area di rigore. Ma anche lui subirebbe la presenza di: il tridente non è sostenibile".

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Juventus, messaggio a Paratici | Scambio Milan - VIDEO CM.IT

Calciomercato Juventus, erede di Higuain | La scelta dei bianconeri