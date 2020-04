CALCIOMERCATO CASSANO FERRERO DIRETTORE SPORTIVO / Antonio Cassano ha parlato a 'Sky Sport 24' tra passato e futuro: "Il più grande talento degli ultimi anni buttato via, perché un po' mi sono buttato via. Ho oltrepassato tante volte il limite". L'ex attaccante spiega: "Quando arrivò il Real Madrid, dovevo sostituire Figo e Owen: non potevo dire no. Ho fatto la scelta giusta ad accettare ma ho fatto davvero dei disastri. Capello ha fatto tanto per me: quando è arrivato, ho fatto una preparazione, ho perso 16 chili e nelle prime tre partite ho fatto due gol.

Poi dopo 2-3 partite di seguito, alla quarta mi ha messo fuori e io ho mancato di rispetto per l'ennesima volta e lui è sbottato:dà l'anima, ma se manchi di rispetto ti fa la croce sopra".

Dal passato al futuro con la carriera da dirigente: "Ferrero si aspetta una risposta da me? Devo ringraziare Piero (Ausilio, ndr), il miglior direttore sportivo in circolazione solo che non si vende bene. Mi sono incontrato con lui e ci siamo presi del tempo e dovevamo incontrarci in questo periodo. L'idea di fare il direttore sportivo c'è, voglio capire se lui non ha cambiato idea: il mio sogno è fare il direttore sportivo, la mia vita è il calcio. Se intraprendo questa carriera la prima persona che contatto è Adani: è qualcosa fuori dal mondo, conosce tutto e ti spiega tutto. Se dovessi avere un'opportunità, chiamerei lui".