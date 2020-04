Calciomercato Inter, futuro Brozovic: l'agente allo scoperto

CALCIOMERCATO INTER BROZOVIC AGENTE / Il futuro di Marcelo Brozovic tiene in ansia il mondo Inter. Il centrocampista croato - messosi in luce in questa stagione con la maglia nerazzurra agli ordini di Conte - è finito nel mirino dei grandi club. Un poker di squadra - a cui non manca la disponibilità economica - vuole fortemente il calciatore croato.

Come raccontato nelle scorse Brozovic piace a Barcellona, Liverpool, Psg e Real Madrid.

L'agente Miroslav Bicanic non ha nascosto l'apprezzamento nei confronti del giocatore: "Marcelo è attualmente il croato più 'attraente' sul mercato - ammette al portale Sportske Novosti - ma non possiamo prendere una decisione sulla prossima stagione prima della seconda metà di giugno a causa della crisi del coronavirus. Se si dovesse verificare un trasferimento, deve avvenire tra l'1 e il 15 luglio, come previsto dai termini del contratto".

POSSIBILE RINNOVO - "Abbiamo concordato che faremo tutto in silenzio - prosegue - Non daremo informazioni sul suo futuro fino a quando non avremo trovato una soluzione definitiva".