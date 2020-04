Calciomercato Lazio, Leiva svela un retroscena e annuncia il suo futuro

CALCIOMERCATO LAZIO LEIVA /Lucas Leiva ha concesso un'intervista al canale brasiliano 'Esporte Interativo', analizzando il suo momento nel corso dell'emergenza coronavirus e parlando anche del suo futuro alla Lazio. Il centrocampoista ha amesso: "Avevo pensato di tornare in Brasile, ma la Lazio non mi ha autorizzato a lasciare Roma. Per fortuna mia moglie e i miei figli sono potuti rientrare in Italia ed ora siamo insieme".

MOMENTO - "Lo stop è arrivato quando eravamo a un punto dal primo posto, se si tornerà in campo diremo la nostra per la lotta scudetto.

In ogni caso siamo vicini al ritorno in Champions e questo sarebbe un risultato straordinario".

FUTURO - "Sto tornando in forma dopo l'operazione al menisco: in Italia sto benissimo, ho trovato un club e un ambiente ideali per me. Voglio restare alla Lazio".

