CALCIOMERCATO JUVENTUS MILIK ICARDI NAPOLI POGBA / Rivoluzione estiva in casa Juventus con in particolar modo il reparto offensivo che potrebbe subire un corposo restyling. L'edizione odierna di 'Sportmediaset' ha fatto il punto della situazione proprio in merito al ruolo di centravanti che quasi certamente dovrebbe vedere l'addio di Gonzalo Higuain che ha vissuto una stagione di alti e bassi ed ora sembra avere voglia di restare in Argentina. Per la sua sostituzione sul taccuino dei dirigenti bianconeri spicca un nome, quello di Arek Milik del Napoli.

Il polacco classe 1994 è infatti in scadenza contrattuale nel 2021 ed è impegnato nelle trattative di rinnovo con la società di De Laurentiis

Più Milik che Icardi dunque nella mente della dirigenza della Juventus visto anche l'ingaggio molto elevato dell'argentino ora al PSG, un po' al di là per i parametri societari. Proprio quello dello stipendio è un problema comune riguardante anche l'eventuale ritorno in bianconero di Pogba probabilmente destinato a restare solo un ex e ad accasarsi al Real Madrid. Un altro partente secondo 'Mediaset' potrebbe essere inoltre Miralem Pjanic che percepisce 6 milioni annui più bonus: numeri che potrebbero costringere il bosniaco a fare le valigie.

