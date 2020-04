Milan, che stoccata a Ibrahimovic: "Non è tra i più grandi ma si sente Dio"

MILAN MATERAZZI INTER IBRAHIMOVIC / L'ex interista Marco Materazzi non è mai banale nelle dichiarazioni ed anche in diretta Instagram in compagnia dello youtuber Damiano Er Faina, non si è di certo risparmiato riservando una stoccata anche a Zlatan Ibrahimovic: "Non ho alcun tipo di rapporto con lui. All'inizio eravamo due zingari e le cose tra di noi andavano bene, poi qualcosa dev' essere cambiato visto che dice di essere così rancoroso nei miei confronti.

Ma non è un problema. Calcisticamente è un fenomeno, ma non ai livelli dei più grandi anche se lui si sente Dio. Tolti i più forti di sempre ci sono calciatori come lui, Totti, Neymar, Henry, tutta gente che ha fatto la storia del calcio. Meglio Ibra o? Dipende se vuoi vincere un campionato o il Mondiale...".

