Calciomercato Inter, Lautaro-Barcellona | Zanetti allo scoperto

CALCIOMERCATO INTER LAUTARO / "Orgoglioso che sia all'Inter". Così Zanetti su Lautaro Martinez ai microfoni di 'Cadena 3'.

"Quando lo abbiamo visto per la prima volta immaginavamo potesse diventare così - ha aggiunto il vicepresidente dell'prima di 'blindare' l'argentino - Che difenda i colori dell'Inter per noi è un orgoglio e mi rende felice, credo che lo avremo con noi per molto tempo".

Come noto sul classe '97 ex Racing è sempre fortissimo il pressing del Barcellona, al momento però assolutamente non propenso a pagare la clausola da 111 milioni di euro.

