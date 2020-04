Coronavirus, una lettera delle tv fa infuriare i club di Serie A: i dettagli

CORONAVIRUS SCONTO SKY / La Serie A ieri ha approvato all'unanimità l'intenzione di proseguire i campionati se e quando il Governo lo consentirà, mettendo da parte, almeno istituzionalmente, le polemiche dei giorni scorsi (con un nutrito gruppo di club che era pronto a dare la stagione per conclusa).

Dietro questa scelta, però, ci sarebbe una lettera inviata da 'Sky' circa 40 minuti prima che l'assemblea avesse inizio, e che ha fatto infuriare tutti i presidenti.

Secondo il 'Corriere della Sera', infatti, l'emittente satellitare, insieme a 'DAZN' e 'Img', avrebbe chiesto un maxi sconto sui diritti televisivi alla Lega, da ottenere nella prossima stagione. Si parla di addirittura 455 milioni in meno se il campionato attuale non venisse portato a termine, e circa 200 in caso di conclusione del torneo. La richiesta, secondo il giornale, è stata interpretata come un tentativo di approfittare della debolezza strutturale del calcio in questo momento di grave crisi. La partita, quindi, resta aperta.

