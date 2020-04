CALCIOMERCATO SERIE A PORTIERI DONNARUMMA BUFFON MERET / In un calciomercato estivo nel quale si annunciano grandi movimenti, nonostante la plausibile crisi economica che potrebbe colpire diversi club per via dell'emergenza coronavirus, tiene banco il futuro dei grandi nomi non soltanto in attacco, ma anche per quanto concerne i portieri. In Serie A, le big valutano conferme o rinforzi. Le principali discussioni riguardano ovviamente Gianluigi Donnarumma, la cui posizione al Milan è tutta da definire in vista della prossima stagione. Un altro estremo difensore in bilico è Alex Meret, mentre si va verso una svolta per quanto riguarda il futuro di Gianluigi Buffon. Il punto sul mercato dei portieri, parlando del futuro di Donnarumma, Buffon, Meret e altri e sulle strategie di Juventus, Inter, Milan, Napoli, anche in chiave estera.

Calciomercato portieri, chi resta e chi va in Serie A: Donnarumma, Buffon, Meret

Come detto, il nome più caldo tra i portieri è quello di Donnarumma. La situazione del portiere stabiese è nota: contratto con il Milan in scadenza nel 2021, un ingaggio da 6 milioni di euro che non sembra rientrare nel nuovo piano economico del club. A queste condizioni, l'addio appare praticamente scritto. Su di lui, spinge forte il Psg, ma non è l'unica opzione. Per Donnarumma si è rifatto sotto il Chelsea mettendo sul piatto Kepa. In alternativa, il Milan segue in Italia come potenziali sostituti Cragno, Gollini e Sirigu. Capitolo a parte per Musso, che come anticipato da Calciomercato.it è seguito anche dall'Inter. La sfida con i nerazzurri non finisce qui. Con l'Inter, che confermerà Handanovic ma inizia a pensare a cosa sarà dopo lo sloveno, che ha 36 anni, in ballo anche un altro possibile duello.

ll Napoli vuole blindare Alex Meret puntando al rinnovo , l'ex portiere dell'però sta riflettendo sul suo futuro: nelle ultime gare prima dello stop,gli aveva spesso preferito. Anche in ottica Nazionale, dovesse rimanere ulteriormente in panchina valuterebbe seriamente l'addio. Gianluigi Buffon va invece almeno verso un altro anno con la, l'accordo di massima con il presidenteè già stato trovato e sarà formalizzato appena sarà possibile un incontro di persona. Si discuterà più avanti poi di un futuro dirigenziale per l'ex numero uno della Nazionale.

Calciomercato portieri, movimenti dall'estero: ter Stegen, Oblak, Neuer

Juventus che comunque ragiona anche in chiave futura per la difesa dei propri pali. Numerosi i profili seguiti da Fabio Paratici. Come noto, uno dei principali pallini è Marc-Andrè ter Stegen, che non è sicuro di rimanere al Barcellona. Il portiere tedesco è seguito in seconda fila anche dall'Inter, una rottura con i blaugrana unita alla congiuntura economica potrebbe portare ad un prezzo 'd'occasione' intorno agli 80 milioni. Decisamente più difficile arrivare ad Oblak dell'Atletico Madrid e De Gea del Manchester United, altri vecchi obiettivi dei bianconeri. Si è parlato recentemente anche di Neuer, che però almeno per il momento ha smentito un addio immediato al Bayern Monaco. All'estero guardano anche, tra le altre, Milan e Inter: derby di mercato per il giovane Luis Maximiano dello Sporting CP. Un estremo difensore tra i più promettenti dell'intero panorama europeo, un investimento per il lusitano classe 1999 significativo (si parla di una cifra tra i 40 e i 45 milioni) ma che può assicurare il portiere del futuro.

