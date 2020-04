Calciomercato Inter, poker di top club su Brozovic

CALCIOMERCATO INTER BROZOVIC - Non solo Lautaro Martinez. C'è un'altra clausola di rescissione che non fa dormire sonni tranquilli all'Inter. Stiamo parlando di Marcelo Brozovic, che con l'ultimo rinnovo aveva fissato a 60 milioni di euro il suo 'prezzo di uscita'. Una cifra alta in tempo di coronavirus, ma che visto il valore del calciatore non spaventa i top club europei.

Dopo il, ile il, come svelato dal quotidiano sportivo balcanico 'Sportske Novosti', anche ilsi sarebbe iscritto alla corsa per il 27enne centrocampista croato. All'Inter non resta che fargli firmare un nuovo contratto togliendo la clausola.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Infortunio UFFICIALE: si opera! Inter più lontana

Calciomercato Inter, clamoroso Dzeko: può arrivare gratis