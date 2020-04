Coronavirus, ecco le idee per gli stadi vuoti: spunta un'app per i cori

CORONAVIRUS APP TIFOSI / La Premier League si sta attrezzando per i possibili recuperi dei suoi match a porte chiuse, tentando di rendere più spettacolare la triste atmosfera di uno stadio senza tifosi. Secondo 'Sportspro', per esempio, il Brighton avrebbe proposto alcune modifiche all'aspetto dei posti a sedere e l'emissione di cori da stadio durante le gare, come accaduto nel corso di Valencia-Atalanta a marzo.

A tal proposito, la startup canadese 'ChampTrax' ha sviluppato una piattaforma per trasmettere negli stadi una riproduzione del tifo degli appassionti da casa, tramite l'app 'HearMeCheer', che unisce l'input dei microfoni degli smartphone riproducendoli negli stadi attraverso degli algoritmi. L'esperimento ha avuto risultati incoraggianti durante la Chinese Professional Baseball League e presto potrebbe sbarcare negli USA.

